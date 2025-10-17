Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в “Спортинге”, это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»

«Я играл под 7-м номером в “Спортинге”, но потом он почти стал несчастливым. Надеюсь, Криштиану вернется, пусть даже под другим номером. Главное — чтобы вернулся. Завершение карьеры в “Спортинге” было бы прекрасным вариантом для всех.