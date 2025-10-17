В прошлом сезоне «Арсенал» стал вторым, проиграв «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Фулхэму». Если «Арсенал» победит в воскресенье, то получится, что он обыграл все три команды, которые победили его в прошлом сезоне. То есть у него в кармане будут 9 очков, упущенные в прошлом сезоне!