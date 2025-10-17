Ричмонд
«Арсенал» легко выиграет чемпионат, если победит «Фулхэм»! Безумная глубина состава, невероятная команда". Мерсон о лондонском дерби

«Если ты “Арсенал”, то именно такие матчи принесут тебе чемпионство. Я слишком часто видел, как “канониры” оступаются в таких играх. Три очка станут четким сигналом конкурентам о том, что выводы из прошлых ошибок сделаны.

Источник: Спортс

В прошлом сезоне «Арсенал» стал вторым, проиграв «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Фулхэму». Если «Арсенал» победит в воскресенье, то получится, что он обыграл все три команды, которые победили его в прошлом сезоне. То есть у него в кармане будут 9 очков, упущенные в прошлом сезоне!

Вообще говоря, я думаю, что если «Арсенал» выиграет этот матч, то легко заберет титул! У него невероятная команда и безумная глубина состава — по два хороших футболиста на каждую позицию.

Сравним с «Ливерпулем»: если ван Дейк получит травму — до свидания, если Гравенберх — до свидания, даже если Салах — до свидания.

«Арсенал» кажется неудержимым. Если он будет так играть, его никто не остановит. Если бы он не проиграл «Ливерпулю», я бы думал: «Может ли кто-нибудь вообще обыграть его в этом сезоне?».

У «Арсенала» было самое тяжелое начало сезона, а он все равно лидирует в чемпионате!" — отметил экс-форвард лондонцев.