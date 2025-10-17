В прошлом сезоне «Арсенал» стал вторым, проиграв «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Фулхэму». Если «Арсенал» победит в воскресенье, то получится, что он обыграл все три команды, которые победили его в прошлом сезоне. То есть у него в кармане будут 9 очков, упущенные в прошлом сезоне!
Вообще говоря, я думаю, что если «Арсенал» выиграет этот матч, то легко заберет титул! У него невероятная команда и безумная глубина состава — по два хороших футболиста на каждую позицию.
Сравним с «Ливерпулем»: если ван Дейк получит травму — до свидания, если Гравенберх — до свидания, даже если Салах — до свидания.
«Арсенал» кажется неудержимым. Если он будет так играть, его никто не остановит. Если бы он не проиграл «Ливерпулю», я бы думал: «Может ли кто-нибудь вообще обыграть его в этом сезоне?».
У «Арсенала» было самое тяжелое начало сезона, а он все равно лидирует в чемпионате!" — отметил экс-форвард лондонцев.