Моуринью о 0:3 от «Ньюкасла»: «Результат 1-го тайма был крайне несправедливым — “Бенфика” должна была вести или хотя бы играть вничью. После 2-го гола команда сломалась физически и морально&raqu

После второго гола настрой команды пошатнулся, и проявилась огромная разница, о которой мы и так знали. У них было четыре очень быстрых вингера, двое на поле и двое на скамейке запасных. Я прекрасно понимал, что в последние 30 минут их двигатели будут мощнее, чем у нас. Если бы мы были впереди или, по крайней мере, счет был бы равным в тот период, мы могли бы сгладить и несколько скрыть эти недостатки и разницу в темпе и скорости.