Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя — я ошибся в выборе структуры, персонала»

«Пари НН» проиграл ростовчанам (1:4) в шестом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел из турнира, заняв последнее место в группе С. В Мир РПЛ у нижегородцев серия из четырех поражений подряд.

Источник: Спортс"

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками за ужаснейший первый тайм. Он, наверное, был самым худшим в нашем исполнении с того времени, как я тут работаю.

Это полностью моя вина. Я ошибся в выборе структуры, выборе персонала. Так действовать нельзя, ты как будто делаешь одолжение на поле, это высокомерность некоторых футболистов.

Вторым таймом можно плюс‑минус остаться довольным. Понятно, индивидуальные ошибки. Четвертый гол — бросились вперед, можно сказать, не считается.

За первый тайм надо просто извиниться, тут всю вину беру на себя. Это просто ужас, мне очень стыдно«, — заявил главный тренер “Пари НН”.