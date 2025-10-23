Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя — я ошибся в выборе структуры, персонала»

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками за ужаснейший первый тайм. Он, наверное, был самым худшим в нашем исполнении с того времени, как я тут работаю.
Это полностью моя вина. Я ошибся в выборе структуры, выборе персонала. Так действовать нельзя, ты как будто делаешь одолжение на поле, это высокомерность некоторых футболистов.
Вторым таймом можно плюс‑минус остаться довольным. Понятно, индивидуальные ошибки. Четвертый гол — бросились вперед, можно сказать, не считается.
За первый тайм надо просто извиниться, тут всю вину беру на себя. Это просто ужас, мне очень стыдно«, — заявил главный тренер “Пари НН”.