У «Реала» 11 побед и 2:5 от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше — «Барселона»

В этом сезоне мадридцы не выиграли только один матч — с «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге. В остальных одиннадцати матчах в чемпионате и ЛЧ — победы, шесть из которых — сухие.
26 октября «Реал» встретится с «Барселоной».
Команда Хаби Алонсо одолела «Ювентус» (1:0) в Лиге чемпионов. Ранее были обыграны «Хетафе» (1:0), «Вильярреал» (3:1) и «Кайрат» (5:0).
