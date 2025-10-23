Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой — дальше будет “Энфилд”

«Реал» обыграл туринцев (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

О своем 300-й матче и «сухих» воротах.

«Очень доволен победой. Было очень тяжело. Были моменты с обеих сторон, мы добились этого с большим трудом. Важная победа над еще одной сильной командой. А потом будет “Энфилд”. Давайте продолжим [в том же духе]».

О пространстве.

«Это “Ювентус”, и когда они обороняются низко и хотят контратаковать… Нам нужно играть быстрее, чаще перемещаться с одного фланга на другой, открывать фланги. Они мешают нам на выходе, и нам нужно это учитывать».

О сэйве после удара Душана Влаховича.

«Тренер хочет, чтобы я играл высоко. Такой мяч… Казалось, Милитао вот-вот туда доберется. Влахович — отличный нападающий, и я доволен сэйвом».

О голе Джуда Беллингема.

«Вот что мне нравится в таких игроках. Вини берет инициативу в свои руки, а он ожидает момент. Он возвращается на свой уровень», — сказал вратарь «Реала».