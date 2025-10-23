Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой — дальше будет “Энфилд”

О своем 300-й матче и «сухих» воротах.
«Очень доволен победой. Было очень тяжело. Были моменты с обеих сторон, мы добились этого с большим трудом. Важная победа над еще одной сильной командой. А потом будет “Энфилд”. Давайте продолжим [в том же духе]».
О пространстве.
«Это “Ювентус”, и когда они обороняются низко и хотят контратаковать… Нам нужно играть быстрее, чаще перемещаться с одного фланга на другой, открывать фланги. Они мешают нам на выходе, и нам нужно это учитывать».
О сэйве после удара Душана Влаховича.
«Тренер хочет, чтобы я играл высоко. Такой мяч… Казалось, Милитао вот-вот туда доберется. Влахович — отличный нападающий, и я доволен сэйвом».
О голе Джуда Беллингема.
«Вот что мне нравится в таких игроках. Вини берет инициативу в свои руки, а он ожидает момент. Он возвращается на свой уровень», — сказал вратарь «Реала».