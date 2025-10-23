Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Тудор о 0:1 с «Реалом»: «Ювентус» заслужил хотя бы один гол, жаль, что мы не заработали очки. Каждый должен быть лидером, в этом мы немного не дотягиваем"

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» туринцы уступили со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

"Я сожалею, что мы не заработали ни одного очка, мы заслужили этого на этом стадионе. Против гигантов, которые есть в их команде. Мы заслужили хотя бы один гол, ребята разочарованы, очень жаль.

Лидером должны быть каждый. С этой точки зрения мы немного не дотягиваем до того, что мне хотелось бы видеть. Футболка «Ювентуса» имеет большой вес, нам нужно совершенствоваться в этом отношении. Вместе мы создали новую команду, и веса чемпионов, которые обычно присутствуют в раздевалке, немного не хватает.

У этой команды есть свои сильные и слабые стороны. Нам нужно верить, потому что это правильный путь. Что мне не понравилось? Нам не хватает всего понемногу; у нас было желание, но потом все становится сложнее. Но я уезжаю с уверенностью, даже если немного злюсь из-за поражения«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.