Слот про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Ливерпулю» нужно было победить, а еще больше — победить при таком же обилии моментов, что и прежде. И раньше нам забивали со стандартов, а т

Люди сосредоточились на том, сколько у нас было атак во втором тайме, а не на том, сколько у нас было неточных передач — хотя и они у нас, наверное, были. Но в ситуации, когда ты ведешь 3:1, к тебе другое отношение«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.