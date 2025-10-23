Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Слот про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Ливерпулю» нужно было победить, а еще больше — победить при таком же обилии моментов, что и прежде. И раньше нам забивали со стандартов, а т

"Нам нужно было победить. А еще больше нам нужно было снова провести матч с большим количеством моментов, но чтобы футболисты получили награду в виде победы. Именно так и произошло.

Я увидел много общего с предыдущими играми, потому что соперник снова реализовал первый же момент — возможно, единственный в этой игре. Но мы повели 3:1, и при таком счете, вероятно, проще контролировать игру, чем когда ты проигрываешь 0:1 или 1:2.

Но главное отличие сегодняшнего матча и предыдущих четырех игр заключается в том, что в большинстве из них соперники забивали в результате стандартных положений, а в этот раз таким образом дважды забили уже мы.

Люди сосредоточились на том, сколько у нас было атак во втором тайме, а не на том, сколько у нас было неточных передач — хотя и они у нас, наверное, были. Но в ситуации, когда ты ведешь 3:1, к тебе другое отношение«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.