Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя — впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том,

Мы знали, что сегодня нам нельзя терять очки, потому что впереди матчи с «ПСЖ» и «Арсеналом». Нужно набирать как можно больше очков. Но я не думаю, что первая восьмерка будет иметь решающее значение в том, кто выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «ПСЖ» показал это. Думаю, в этом году это тоже не будет иметь особого значения. Самое главное — выйти в плей-офф. Сегодня мы сделали хороший шаг вперед«, — сказал главный тренер “Баварии”.