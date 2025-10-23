Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя — впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том,

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы победили со счетом 4:0.

Источник: Спортс"

"Конечно, сегодня мы показали хорошую игру. Мы могли забить больше голов и не пропустили. Это был хороший домашний матч. Кроме того, сегодня мы увидели много молодых игроков. Леннарт Карл показал в важной игре, что он может помочь нам, но я не люблю шумиху. Если он продолжит в том же духе, то получит свой шанс в течение сезона.

Мы знали, что сегодня нам нельзя терять очки, потому что впереди матчи с «ПСЖ» и «Арсеналом». Нужно набирать как можно больше очков. Но я не думаю, что первая восьмерка будет иметь решающее значение в том, кто выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «ПСЖ» показал это. Думаю, в этом году это тоже не будет иметь особого значения. Самое главное — выйти в плей-офф. Сегодня мы сделали хороший шаг вперед«, — сказал главный тренер “Баварии”.