Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя — впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том,

"Конечно, сегодня мы показали хорошую игру. Мы могли забить больше голов и не пропустили. Это был хороший домашний матч. Кроме того, сегодня мы увидели много молодых игроков. Леннарт Карл показал в важной игре, что он может помочь нам, но я не люблю шумиху. Если он продолжит в том же духе, то получит свой шанс в течение сезона.
Мы знали, что сегодня нам нельзя терять очки, потому что впереди матчи с «ПСЖ» и «Арсеналом». Нужно набирать как можно больше очков. Но я не думаю, что первая восьмерка будет иметь решающее значение в том, кто выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «ПСЖ» показал это. Думаю, в этом году это тоже не будет иметь особого значения. Самое главное — выйти в плей-офф. Сегодня мы сделали хороший шаг вперед«, — сказал главный тренер “Баварии”.