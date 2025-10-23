7 матчей без побед — худшая серия «Ювентуса» с 2009 года. Тогда после нее уволили Раньери

В последний раз «Ювентусу» не удавалось победить ни разу за семь игр весной 2009 года. Тот сезон завершился увольнением Клаудио Раньери.
26 октября «Ювентус» сыграет в гостях у «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии.
Команда Игора Тудора уступила «Реалу» в Лиге чемпионов — 0:1. Продлилась ее серия без побед — теперь она включает пять ничьих и два поражения.
В последний раз «Ювентусу» не удавалось победить ни разу за семь игр весной 2009 года. Тот сезон завершился увольнением Клаудио Раньери.
26 октября «Ювентус» сыграет в гостях у «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии.