Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Семак о Жерсоне: «Зенит» готов рассмотреть любое предложение на любого игрока, если оно устраивает клуб. Но много разговоров, не имеющих под собой никакой почвы"

— Сегодня первый гол забил Жерсон. Это действительно неплохо. Но тем не менее все-таки продолжают ходить разговоры, что Жерсон может не остаться и не закрепиться в «Зените». И это может стать большим трансферным разочарованием. Что вы думаете по этому поводу?

— Очень много разговоров, которые не имеют под собой никакой почвы. Он работает, старается набрать свои лучшие качества, чтобы помогать команде. И сегодняшний забитый мяч добавит и ему уверенности в его адаптации, и, если вы посмотрите, практически все — за редким исключением — ребята, которые приезжают из Бразилии, им требуется определенное время для адаптации.

А по поводу будущего: любой игрок при получении предложения может подойти и сказать: «Вот, у меня есть предложение, я хочу уйти». И если предложение устраивает клуб, безусловно, мы готовы рассмотреть любое предложение на любого игрока. Это футбол и, думаю, такая же ситуация у любой другой команды, — сказал главный тренер «Зенита».