Алонсо об игре с «Барселоной»: «Этот матч отмечен красным в календаре. “Реал” сейчас на подъеме и в хорошем положении»

Мы понимаем значимость игры, но не хотим драматизировать. Этот матч отмечен красным в календаре, но мы мало говорили о нем. Теперь мы начнем над ним работать и подробно обсудим на субботней пресс-конференции«, — сказал главный тренер “Реала”.