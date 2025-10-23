Мы понимаем значимость игры, но не хотим драматизировать. Этот матч отмечен красным в календаре, но мы мало говорили о нем. Теперь мы начнем над ним работать и подробно обсудим на субботней пресс-конференции«, — сказал главный тренер “Реала”.
Алонсо об игре с «Барселоной»: «Этот матч отмечен красным в календаре. “Реал” сейчас на подъеме и в хорошем положении»
"Это матч, имеющий большое значение, учитывая все сопутствующие факторы. Думаю, мы сейчас в хорошем положении, и я считаю, что мы на подъеме.