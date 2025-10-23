Ричмонд
Де Дзерби о работе Обреновича, удалившего игрока «Марселя: “Мы поплатились за судейские ошибки в матче со “Спортингом”. Арбитр был не готов судить игру такого уровня”

«Марсель» уступил «Спортингу» (1:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Французский клуб, ведя 1:0, остался в меньшинстве в добавленное время к первому тайму после того, как защитник Эмерсон получил вторую желтую карточку от главного арбитра Раде Обреновича.

«Думаю, что мы сильно не уступали даже вдесятером. “Марсель” пропустил один мяч после дриблинга соперника, а других моментов у них было не так много.

Затем у соперника со скамейки появились свежие футболисты, и у нас возникли проблемы, хотя мы играли в пять защитников. Тем не менее я чувствовал себя спокойно, даже имея на одного игрока меньше.

На мой взгляд, мы поплатились за судейские ошибки. Мне не понравилось, как судили матч. Считаю, что судья был недостаточно хорош для такого матча.

Не хочу говорить о конкретных эпизодах, но в целом он был не готов судить матч такого уровня«, — сказал главный тренер “Марселя” Роберто Де Дзерби.