Гюлер после 1:0 с «Ювентусом»: «Чувствую себя важной частью “Реала” благодаря доверию Алонсо — могу играть и “десятку”, и “восьмерку”. Мы показали достойную игру»

— Чувствую себя фантастически после этой победы.
Поздравляю партнеров по команде и благодарю болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы показали достойную игру и взяли три очка.
Я чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо, который верит в меня. Я стараюсь выкладываться по полной. Тренер просит меня контролировать темп и быть креативным. Я сыграл хорошо в этом матче.
— Вы бы предпочли играть ближе к штрафной или ближе к Орельену Тчуамени?
— Я могу играть и так, и так. Если от меня хотят голов и передач, я могу играть «десятку», но могу быть и «восьмеркой». Я не против, — сказал полузащитник «Реала» Арда Гюлер.