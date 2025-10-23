Карпин о том, приблизился ли Бабаев в основе «Динамо» после хет-трика: «Нет, от этого ничего не зависит. Больше зависит от тренировок»

— Этим матчем Ульви Бабаев приблизился к основному составу?
— Нет, от этого ничего не зависит. Больше от тренировок зависит, чем от матчей, — сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше