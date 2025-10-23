Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Шпилевский о «Пари НН»: «Команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы. Ничего не будет, если молодые футболисты не поймут, что надо принимать борьбу»

Команда уступила «Ростову» (1:4) в матче Фонбет Кубка России. Это седьмое поражение подряд для клуба.

Источник: Спортс"

— Насколько чувствительный момент — вылет из Кубка России? Что сейчас в раздевалке?

— Все чувствительно.

Вы не представляете, как я себя чувствую каждый раз. Опять через 3−4 дня здесь выступать и находить какие‑то отговорки, слова, как и что будет меняться. Мы должны это на поле показывать.

Видим, что команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы, и мы должны это также принимать.

Если молодые футболисты «Пари НН» не поймут, что надо также принимать эту борьбу, агрессивность, то ничего не будет. Неважно, в какой структуре ты будешь играть, — сказал главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.