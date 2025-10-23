Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»

Испанская лига ранее сообщила о том, что запланированная игра «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами не будет проведена.

Источник: Спортс"

Вратарь «Реала» критиковал идею того матча.

"Я доволен. Нет смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь матчи должны проводиться в Испании, как я и говорил.

Если это будет сделано в будущем, голосовать должны все клубы. Все должны высказать свое мнение.

Думаю, если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить матчи где-то еще. Нужно заполнять стадионы и улучшать другие показатели.

Финансовый фэйр-плей — это хорошо, но многие клубы продают своих лучших игроков, чтобы соответствовать требованиям.

Ненормально, когда команды в сентябре подписывают игроков. Это первое, что нужно изменить и улучшить. Для этого и нужно межсезонье. Есть и другие способы улучшить свой имидж«, — сказал Тибо Куртуа после матча с “Ювентусом” (1:0) в Лиге чемпионов.