Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»

Вратарь «Реала» критиковал идею того матча.
"Я доволен. Нет смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь матчи должны проводиться в Испании, как я и говорил.
Если это будет сделано в будущем, голосовать должны все клубы. Все должны высказать свое мнение.
Думаю, если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить матчи где-то еще. Нужно заполнять стадионы и улучшать другие показатели.
Финансовый фэйр-плей — это хорошо, но многие клубы продают своих лучших игроков, чтобы соответствовать требованиям.
Ненормально, когда команды в сентябре подписывают игроков. Это первое, что нужно изменить и улучшить. Для этого и нужно межсезонье. Есть и другие способы улучшить свой имидж«, — сказал Тибо Куртуа после матча с “Ювентусом” (1:0) в Лиге чемпионов.