Виртц после 2 передач против «Айнтрахта»: «Понимаю, что могу делать гораздо больше. Второй тайм был хорош, как и у всего “Ливерпуля”

Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
П1
2.15
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
П1
7.22
X
5.21
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
П1
2.07
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
П1
1.27
X
6.36
П2
11.25
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
П1
2.10
X
3.94
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
П1
3.85
X
3.78
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
П1
4.42
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
П1
3.75
X
3.62
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
П1
1.80
X
4.05
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
П1
2.24
X
3.43
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
П1
1.48
X
4.98
П2
6.64
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
Виртц после 2 передач против «Айнтрахта»: «Понимаю, что могу делать гораздо больше. Второй тайм был хорош, как и у всего “Ливерпуля”

«Ливерпуль» выиграл со счетом 5:1 в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Полузащитник мерсисайдцев сделал две голевые передачи — до этого у него не было результативных действий десять матчей.

"Я никогда не давал интервью сразу после матча. Мы проигрывали 0:1, но смогли вернуться в игру и перевернуть ее ход.

В первом тайме я сам себе мешал находить подходящие зоны. Кроме того, я потерял мяч перед тем, как нам забили гол. Но в целом все было нормально.

Во втором тайме я старался найти более выгодные зоны. Я понимаю, что могу делать гораздо больше. Думаю, что второй тайм был действительно хорош, как и у всей остальной команды.

Поэтому я доволен тем, что мы победили и тем, что я наконец-то смог поучаствовать в голе", — сказал Флориан Виртц.