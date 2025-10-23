Виртц после 2 передач против «Айнтрахта»: «Понимаю, что могу делать гораздо больше. Второй тайм был хорош, как и у всего “Ливерпуля”

Полузащитник мерсисайдцев сделал две голевые передачи — до этого у него не было результативных действий десять матчей.
"Я никогда не давал интервью сразу после матча. Мы проигрывали 0:1, но смогли вернуться в игру и перевернуть ее ход.
В первом тайме я сам себе мешал находить подходящие зоны. Кроме того, я потерял мяч перед тем, как нам забили гол. Но в целом все было нормально.
Во втором тайме я старался найти более выгодные зоны. Я понимаю, что могу делать гораздо больше. Думаю, что второй тайм был действительно хорош, как и у всей остальной команды.
Поэтому я доволен тем, что мы победили и тем, что я наконец-то смог поучаствовать в голе", — сказал Флориан Виртц.