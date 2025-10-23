Белорусские футболистки дважды сыграют с командой Мальты

Сегодня белорусская команда отправилась на Мальту. Первый спарринг на поле национального стадиона в местечке Та-Кали состоится 25 октября, а вторая встреча пройдет 28 октября. В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 50-е место, Мальта находится на 88-й позиции. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в лиге С.