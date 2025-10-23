Белорусские футболистки дважды сыграют с командой Мальты

Под руководством нового главного тренера Вячеслава Григорова на полях АБФФ в Веснянке к предстоящим встречам с командой Мальты готовились 23 футболистки:
вратари — Екатерина Миклашевич («Минск»), Дарья Виноград («Динамо», Брест), Мария Свидунович («Рязань-ВДВ», Россия);
защитники — Ксения Кубичная, Виктория Казакевич (обе — «Минск»), Арина Ситникова, Юлия Слесарчик (обе — «Луссо», Тбилиси, Грузия), Дарья Горшкова, Зарина Капустина (обе — «Динамо-БГУФК», Минск), Анна Козюпа («Локомотив», Москва, Россия);
полузащитники — Анна Сас, Анастасия Шлапакова, Анастасия Ковалева (все — «Динамо», Москва, Россия), Дарья Протасюк, Валерия Белая (обе — «Минск»), Анастасия Линник («Локомотив», Москва, Россия), Карина Ольховик («Фенербахче», Стамбул, Турция), Мелана Суровцева («Академия Пушкаша», Фельчут, Венгрия), Лия Тихомирова («Динамо-БГУФК», Минск), Анастасия Магер («Звезда-2005», Пермь, Россия);
нападающие — Виктория Валюк, Анастасия Шуппо (обе — «Минск»), Анна Синявская («Динамо-БГУФК», Минск).
Сегодня белорусская команда отправилась на Мальту. Первый спарринг на поле национального стадиона в местечке Та-Кали состоится 25 октября, а вторая встреча пройдет 28 октября. В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 50-е место, Мальта находится на 88-й позиции. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в лиге С.