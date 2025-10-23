Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»

— Не считаю так. Есть же трансферный рынок, конкуренция.
Представьте: ты приводишь в клуб иностранца на зарплату в миллион. А своим будешь платить по 100 евро, что ли? Так не бывает.
Если клуб готов платить эти деньги, его никто же не заставляет. Плюс в России всего примерно пять клубов, где очень хорошие зарплаты.
В остальных — не так. И в рамках конкуренции каждый стремится в команды получше, где будет зарабатывать больше. Это нормально.
Футбольный век короткий. Я всегда буду за то, чтобы игроки зарабатывали хорошие деньги, потому что карьера короткая, — сказал тренер «Ростова» Виктор Онопко.