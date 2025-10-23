Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.62
П2
3.63
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.22
X
5.21
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.27
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.94
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.83
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.62
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.04
П2
4.39
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.43
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.60
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.87
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.77
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.63
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.29
П2
2.96
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.51
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.60
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.79
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.80
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»

— Вам не кажется, что сейчас зарплаты в российском футболе чересчур раздуты?

Источник: Спортс"

— Не считаю так. Есть же трансферный рынок, конкуренция.

Представьте: ты приводишь в клуб иностранца на зарплату в миллион. А своим будешь платить по 100 евро, что ли? Так не бывает.

Если клуб готов платить эти деньги, его никто же не заставляет. Плюс в России всего примерно пять клубов, где очень хорошие зарплаты.

В остальных — не так. И в рамках конкуренции каждый стремится в команды получше, где будет зарабатывать больше. Это нормально.

Футбольный век короткий. Я всегда буду за то, чтобы игроки зарабатывали хорошие деньги, потому что карьера короткая, — сказал тренер «Ростова» Виктор Онопко.