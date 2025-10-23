Экс-игрок «Арсенала» Альядьер о трансферах «Ливерпуля»: «Могу сравнить их с “ПСЖ” времен Месси, Неймара и Мбаппе. Можно купить суперзвезд, но сыграются ли они? В Париже это

Новые приобретения также расстроят Салаха. Он главный игрок «Ливерпуля», и они сделали все возможное, чтобы удержать его. Он побил множество рекордов и уже некоторое время является лучшим вингером лиги. Подписание всех этих новых игроков, которые хотят забивать голы, не соответствует желаниям Салаха. То же самое было и в «ПСЖ». Состав команды выглядел великолепно, но это не работало. На данный момент все, что делает «Ливерпуль», не работает, и они испытывают трудности.