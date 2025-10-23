«Роналду — феноменальный игрок, его нельзя списывать со счетов. Он выиграл все, но ставит цели — забить 1000 голов и играть вместе с сыном». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану

Я знаю, что он хочет забить 1000 голов. И, думаю, он хочет играть вместе с сыном.
Играть со своим сыном — это, пожалуй, одна из самых больших целей, к которой можно стремиться после того, как ты все выиграл. Разделить поле с сыном, должно быть, это особое чувство.
Он действительно ставит перед собой цели, и смотря на эти — 1000 голов и выступления с сыном — разве достигнув их, он подумает: «Ну вот, теперь я всего добился»? Не знаю, куда можно двигаться после этого.
Он просто феноменальный человек, игрок. То, что он сделал для футбола, невероятно«, — сказал воспитанник “Манчестер Юнайтед”.