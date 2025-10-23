«Интер Майами» анонсировал продление контракта с Месси до 2028 года: «Он дома»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Месси подписал договор сроком до конца 2028 года.
Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» выступает в МЛС с 2023-го. В этом году на его счету 29 голов в 28 матчах чемпионата — больше всех.
Клуб опубликовал ролик, в котором аргентинский форвард подписывает документы на фоне строительных работ на стадионе. «Он дома», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.
