Шон Дайч: «Беспокоит, что в футболе всем теперь надо быть безупречными и одинаковыми, одно плохое слово — и тебя вышвырнут. Тренеры говорят одно и то же, им дают советы по всем вопросам»

Я понимаю, охват огромный, глобальный, и нужно вести себя определенным образом, но я не верю, что нельзя немного пошутить или поострить. Я влипал в неприятности просто за то, что шутил. Нам нужно быть осторожными, и тренеры теперь говорят одно и то же", — отметил 54-летний англичанин.