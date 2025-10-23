Хаманн о Виртце в «Ливерпуле»: «Флориан слишком хорош, чтобы потерпеть неудачу. Но гарантий нет — Верон пришел в АПЛ как лучший полузащитник и продержался всего сезон»

«Я всегда говорю, что [Хуан Себастьян] Верон пришел в Премьер-лигу, по-моему, 20 с лишним лет назад, и продержался один сезон (Верон выступал за “МЮ” с 2001 по 2003 год, а затем перешел в “Челси”, которому принадлежал до 2007-го — Спортс»"). Он пришел как лучший полузащитник, так что нет никакой гарантии, что все получится, но я думаю, что он слишком хорош, чтобы потерпеть неудачу, потому что он очень хороший игрок.
В «Байере» он привел команду к победе в чемпионате и Кубке. Очевидно, из-за большой суммы трансфера на его плечи лег большой груз. Надеюсь, вчерашний матч стал поворотным моментом. Единственное, что я бы сказал, это то, что игры в Лиге чемпионов не требуют таких скоростей и физической силы, как в Премьер-лиге. Он должен показать такую же форму и в Премьер-лиге. Пока ему это не удалось, но кое-что у него получилось«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля”.