Артета вошел в десятку тренеров, дольше всех работавших в одном клубе в АПЛ, рекорд — у Венгера. «Канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии при испанце почти за 6 лет

Артету по продолжительности работы в одном клубе в Премьер-лиге опережают:
1. Арсен Венгер — 21 год и 8 месяцев в «Арсенале».
2. Алекс Фергюсон — 20 лет и 11 месяцев в «Манчестер Юнайтед».
3. Дэвид Мойес — 11 лет и 3 месяца в «Эвертоне».
4. Пеп Гвардиола — 9 лет и 3 месяца в «Манчестер Сити».
5. Юрген Клопп — 8 лет и 8 месяцев в «Ливерпуле».
6. Джо Киннэйр — 6 лет и 11 месяцев в «Уимблдоне».
7. Харри Реднапп — 6 лет и 9 месяцев в «Вест Хэме».
8. Рафаэль Бенитес — 5 лет и 11 месяцев в «Ливерпуле».
9. Алан Кербишли — 5 лет и 11 месяцев в «Чарльтоне».