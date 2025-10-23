Аршавин не стал бы играть за «Реал»: «Я всегда был за “Барселону”. Это не ненависть, просто есть вещи, которые не стоят никаких денег»

— Андрей Сергеевич, прежде чем мы войдем в двери самого большого в Испании магазина мадридского «Реала», я должен задать тебе два вопроса. Первая цитата: «Я всегда против “Реала”, каждое поражение “Реала” — бальзам на мое сердце». Прямо настолько ты не любишь «Реал»?
— Я всегда был за «Барселону». Она мне просто сразу, не знаю, легла в сердце, на душу, еще что-то.
— Твоя вторая цитата: «Я бы не стал играть за “Реал”, даже если бы мне заплатили все деньги мира». То есть это уже про ненависть?
— Ну, я бы не сказал, что это ненависть, нет. Это про отношения. Просто есть вещи в жизни, которые не стоят никаких денег, — отметил бывший полузащитник «Кайрата», работающий в «Зените».