В Чечне все люди уважают Кадырова, в России тоже его все уважают. Это великий, большой человек. Надеюсь, он будет и дальше помогать «Ахмату», потому что футбол — очень важная сфера для всей страны, это спорт номер один в мире", — сказал Гандри.
Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания “Ахмата”, команда ощущает его поддержку»
"Никогда не общался с Рамзаном Кадыровым лично, но видел его, когда он приезжал на стадион. Кадыров делает все возможное для процветания клуба, отдает максимум — команда ощущает его поддержку, и это очень здорово.