Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания “Ахмата”, команда ощущает его поддержку»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фейеноорд
2
:
Панатинаикос
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
6.50
П2
68.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рома
1
:
Виктория Пл
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.15
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
2
:
Штурм
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лилль
3
:
ПАОК
4
Все коэффициенты
П1
11.50
X
3.25
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
1
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.50
П2
37.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
6.25
X
2.95
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
68.00
X
6.80
П2
1.15
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
1.68
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
1
:
Ракув
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.60
П2
46.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
1.60
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания “Ахмата”, команда ощущает его поддержку»

"Никогда не общался с Рамзаном Кадыровым лично, но видел его, когда он приезжал на стадион. Кадыров делает все возможное для процветания клуба, отдает максимум — команда ощущает его поддержку, и это очень здорово.

Источник: Спортс"

В Чечне все люди уважают Кадырова, в России тоже его все уважают. Это великий, большой человек. Надеюсь, он будет и дальше помогать «Ахмату», потому что футбол — очень важная сфера для всей страны, это спорт номер один в мире", — сказал Гандри.