Галактионов про 2:1 с «Балтикой»: «Хорошая встряска для “Локомотива”. Непонятно, как сложилась бы игра, не отмени ВАР несколько голов — молодцы, что реализовали моменты»

— Это очень хороший и полезный матч для нас. Хорошая встряска для нашей команды, чтобы мы были в игровом тонусе. Должны держать уровень борьбы, а для этого надо больше прилагать усилий.
Молодцы, что свои моменты реализовали. Непонятно, как сложилась бы игра, если бы ВАР не отменил несколько взятий ворот.
— Как Пиняев провел свой отрезок?
— Он набирает форму. Чудес не бывает, он большой отрезок пропустил. Необходимо время, чтобы восстановить игровой тонус и игровые кондиции, — сказал главный тренер «Локомотива».