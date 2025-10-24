Дмитрий Кузнецов: «Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами?»

"В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть. Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня. А получается так, что ты в медиа тренируешь и получаешь больше, а профессиональный футбол тебя как бы не принимает. Это неправильно.