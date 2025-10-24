Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
11.50
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Дмитрий Кузнецов: «Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами?»

"В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть. Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня.

Источник: Спортс"

"В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть. Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня. А получается так, что ты в медиа тренируешь и получаешь больше, а профессиональный футбол тебя как бы не принимает. Это неправильно.

В некоторых командах надо повысить условия труда. Потому что некоторые клубы на бюджетных деньгах и не могут много денег платить. Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами? Профессиональный футболист должен тренироваться, получать квалифицированную тренировочную помощь, питаться хорошо, отдыхать, восстанавливаться. Представьте, если человек получает 30, 40, 50 тысяч, то как это можно делать в профессиональном футболе? «- сказал бывший тренер 2Drots и “Броуков”.