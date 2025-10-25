Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
34.00
П2
101.00
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Какута пришел ко Христу в Иране после смерти мамы: «Она была для меня всем, я был разбит. Мне предложили контракт в Иране, и я почувствовал, что меня что-то туда толкает. Это был Святой Дух»

— У вас удивительная история, которая включает обретение Иисуса — и в самом неожиданном месте, в Иране. Расскажите, как это произошло.

— Могу сказать, как вы только что отметили, это замечательная история, потому что это лучшие моменты в моей жизни. Мне сейчас 34, и Иисус уже год является частью моей жизни.

Тогда я играл во Франции, и за несколько месяцев до этого я потерял мать. Она была для меня всем, она значила для меня все, и я был совершенно разбит. В конце сезона, через шесть месяцев после ее смерти, мне предложили контракт в Иране.

Я почувствовал что-то очень сильное, что толкало меня туда. Я не хотел ехать, но это давление было огромным. Теперь я могу сказать, что это был Святой Дух, потому что после того, как я вверил свою жизнь Иисусу, я это понял. Да, я поехал, и это стало поворотным моментом в моей жизни, — сказал бывший полузащитник «Челси» и «Эстегляля».