Какута пришел ко Христу в Иране после смерти мамы: «Она была для меня всем, я был разбит. Мне предложили контракт в Иране, и я почувствовал, что меня что-то туда толкает. Это был Святой Дух»

Я почувствовал что-то очень сильное, что толкало меня туда. Я не хотел ехать, но это давление было огромным. Теперь я могу сказать, что это был Святой Дух, потому что после того, как я вверил свою жизнь Иисусу, я это понял. Да, я поехал, и это стало поворотным моментом в моей жизни, — сказал бывший полузащитник «Челси» и «Эстегляля».