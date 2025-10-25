Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. Я был счастлив

34-летний футболист ранее говорил, что после смерти мамы получил предложение из Ирана, и что-то его подтолкнуло туда отправиться. По его мнению, это был Святой Дух.

Источник: Спортс"

"По дороге в Иран я задавал себе вопросы: футбольный сезон прошел неплохо — почему я еду туда? Полгода назад меня хотели большие клубы. Но я ехал в место, которое совсем не знал.

Как я сказал, Святой Дух вел меня. Сначала это было непонятно, но я давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. У меня нет слов, но вы меня поймете — они просто исчезали. Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии, принимал снюс.

Но потом я начал читать Библию, позволил Иисусу занять место в моей жизни, и чем больше я это делал, тем больше хотел узнать о нем. Все остальное ушло, и внезапно все мое время стало уходить на чтение Библии.

Я был счастлив. Я понял, что приехал туда именно за этим. Даже футбол — я поехал туда не играть«, — рассказал бывший полузащитник “Челси” и “Эстегляля”.