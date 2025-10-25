Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. Я был счастлив

Как я сказал, Святой Дух вел меня. Сначала это было непонятно, но я давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. У меня нет слов, но вы меня поймете — они просто исчезали. Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии, принимал снюс.