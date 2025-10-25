Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. Я был счастлив

"По дороге в Иран я задавал себе вопросы: футбольный сезон прошел неплохо — почему я еду туда? Полгода назад меня хотели большие клубы. Но я ехал в место, которое совсем не знал.
Как я сказал, Святой Дух вел меня. Сначала это было непонятно, но я давал пространство Иисусу — и все мои зависимости уходили. У меня нет слов, но вы меня поймете — они просто исчезали. Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии, принимал снюс.
Но потом я начал читать Библию, позволил Иисусу занять место в моей жизни, и чем больше я это делал, тем больше хотел узнать о нем. Все остальное ушло, и внезапно все мое время стало уходить на чтение Библии.
Я был счастлив. Я понял, что приехал туда именно за этим. Даже футбол — я поехал туда не играть«, — рассказал бывший полузащитник “Челси” и “Эстегляля”.