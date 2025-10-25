Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Модрич про 2:2 с «Пизой»: «В таких домашних матчах нужно побеждать — при всем уважении к сопернику. Только наша вина, что не выиграли»

«Это только наша вина, что мы не выиграли. Сегодня мы потеряли два важных очка. Эти матчи дома, при всем уважении к “Пизе”, нужно выигрывать. Мы расстроены и злимся, поскольку упустили большую возможность.

Источник: Спортс"

Они использовали персональную защиту, а мы меняли позиции, чтобы создать пространство и запутать их. Большую часть матча это работало, но мы должны играть лучше. Мне нужно адаптироваться, а команда должна играть с большей интенсивностью. На домашнем поле такие матчи нужно доводить до победного конца«, — сказал хавбек “Милана”.