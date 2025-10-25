Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Куртуа, Онана, Санчес, Нойер, Шевалье, Доннарумма, Алиссон, Мартинес, Мамардашвили и Райя — в списке номинантов на приз вратарю года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала 20 игроков, которые будут претендовать на награду от нее. Результаты станут известны после 10 декабря.

Источник: Спортс"

В перечень попали Барт Вербрюгген («Брайтон»), Давид Райя («Арсенал»), Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ян Облак («Атлетико»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Люка Шевалье («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Роберт Санчес («Челси»), Тибо Куртуа («Реал»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер»), Алиссон («Ливерпуль»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Андре Онана («Трабзонспор»), Зион Судзуки («Парма»), Луис Малагон Веласкес («Америка»).