«Моя фамилия все-таки есть в гимне “Манчестер Юнайтед”, а это на века». Канчельскис о словах Аршавина о мировых звездах

"Слова Аршавина о том, что он мировая звезда? У него свое мнение. Если он так говорит, значит что-то знает. У нас много известных и узнаваемых футболистов. Это все звезды, которые зарекомендовали себя.
Считаю, в то время у нас были ребята, которое могли считаться и считаются мировыми звездами. Это Радимов, Карпин, Мостовой, Харин, Онопко, Добровольский и Аршавин в том числе. Сейчас у нас мало футболистов, которые могут зарекомендовать себя в Европе.
Сейчас мы варимся в собственном соку: мало, кто хочет уезжать, и мало, кто хочет приглашать. Хотя, чтобы развиваться, надо уезжать. Но у нас довольствуются тем, что есть. У них все хорошо и прекрасно — никто не рвется в Европу или нет приглашений. А в наше время сколько футболистов уехало — все, кто хотели.
Аршавин считает меня мировой звездой? Это приятно. Спасибо ему за теплые слова.
Ощущаю ли я себя мировой звездой? Приятно, когда приезжаешь в Европу, а тебя на улицах и по сей день узнают. Меня приглашают «МЮ», Эвертон«, “Глазго Рейнджерс” и “Фиорентина”.
Приятно, что меня вспоминают. Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века«, — сказал экс-хавбек “Манчестер Юнайтед”.