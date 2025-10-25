«Моя фамилия все-таки есть в гимне “Манчестер Юнайтед”, а это на века». Канчельскис о словах Аршавина о мировых звездах

Сейчас мы варимся в собственном соку: мало, кто хочет уезжать, и мало, кто хочет приглашать. Хотя, чтобы развиваться, надо уезжать. Но у нас довольствуются тем, что есть. У них все хорошо и прекрасно — никто не рвется в Европу или нет приглашений. А в наше время сколько футболистов уехало — все, кто хотели.