Аллегри про 2:2 с «Пизой»: «Милан» утратил компактность при 1:0, должен был играть внимательнее и быстрее. Разочаровывает, что мы набрали 1 очко, но и оно крайне важно для решения задач"

"Мы рады, что вырвали ничью в конце. Сегодня мы делали ошибки, нужно все обдумать и поработать над тем, что не получалось. Мы должны были вести 2:0, но в то же время мы слишком глубоко отходили: между форвардами и полузащитниками было слишком много пространства, разрывы в середине поля были слишком большими. Поведя 1:0, мы утратили компактность и растянулись по всему полю.