Месси установил рекорд по голам за клуб MLS за календарный год

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд по числу голов за клуб Главной футбольной лиги (MLS) за один календарный год.

Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Нэшвилла». Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с «Нэшвиллом» также отметился голевой передачей.

Ответный матч пройдет на поле «Нэшвилла» в ночь на 9 ноября.

23 октября «Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года. Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.