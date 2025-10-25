Месси установил рекорд по голам за клуб MLS за календарный год

Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Нэшвилла». Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с «Нэшвиллом» также отметился голевой передачей.