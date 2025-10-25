Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать “Реалу” — голами или иным способом»

"Чувствую себя отлично. Я всегда хочу помогать команде — если забитыми голами, значит, так тому и быть, а если иным способом — тоже нормально. Я иду тем же путем, что и команда. Команде всегда нужна помощь каждого игрока, и я всегда стараюсь это делать.
Команда готова ко всему. Этот месяц для нас чрезвычайно важен. Впереди большой матч [класико в воскресенье], но и остальная часть месяца тоже важна. Мы сделаем то, что требуется от «Мадрида» — победим и хорошо сыграем для всех мадридистов«, — сказал форвард “Реала”.