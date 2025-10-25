Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать “Реалу” — голами или иным способом»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.12
П2
9.00
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.13
П2
2.71
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Испания
15:00
Жирона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.64
П2
5.00
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.50
П2
1.96
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.33
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.50
П2
5.00
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.04
П2
2.07
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.75
П2
1.23
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.26
П2
4.43
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
2.94
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.32
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.91
П2
7.40
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.18
П2
5.91
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.08
П2
3.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.08
П2
2.65
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.40
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.79
П2
1.36
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.36
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.54
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.65
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.62
П2
6.33
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.97
П2
3.86
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать “Реалу” — голами или иным способом»

«Реал» сыграет с «блауграной» в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

"Чувствую себя отлично. Я всегда хочу помогать команде — если забитыми голами, значит, так тому и быть, а если иным способом — тоже нормально. Я иду тем же путем, что и команда. Команде всегда нужна помощь каждого игрока, и я всегда стараюсь это делать.

Команда готова ко всему. Этот месяц для нас чрезвычайно важен. Впереди большой матч [класико в воскресенье], но и остальная часть месяца тоже важна. Мы сделаем то, что требуется от «Мадрида» — победим и хорошо сыграем для всех мадридистов«, — сказал форвард “Реала”.