Ловчев о Глебове: «Быстро двигается, мыслит, обрабатывает мяч. Посмотрим, как будет играть на третий год»

Однако сейчас ему начали раздавать эпитеты, мол, выдающийся футболист и прочее… Ребята, в футболе есть закон. Первый год у тебя все получается, второй год — провальный, а на третий год ты начинаешь играть так, как будешь играть всю жизнь. Так что посмотрим«, — сказал бывший защитник “Спартака” и сборной СССР.