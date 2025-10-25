Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить свои мечты в “МЮ”, не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
9.50
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.13
П2
2.71
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.01
П2
3.27
Футбол. Испания
15:00
Жирона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.68
П2
5.00
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.48
П2
1.94
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.32
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.50
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.08
П2
2.04
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
11.50
X
7.75
П2
1.23
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.31
П2
4.55
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.72
П2
3.12
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.32
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.97
П2
7.75
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.19
П2
5.86
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.08
П2
3.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.08
П2
2.60
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.56
П2
4.40
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.94
П2
1.36
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.33
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.92
П2
3.43
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.46
П2
7.02
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
6.31
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.01
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.18
X
4.37
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.64
П2
2.07
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56

Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить свои мечты в “МЮ”, не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»

Источник: Спортс"

«У меня были переговоры с “Аль-Хилялем”, все об этом знают. После него были и другие клубы из Саудовской Аравии и Европы, но, очевидно, мой ответ не изменился. Со мной разговаривали несколько человек, но мы так и не договорились о конкретном предложении. Конкретный вариант был из Саудовской Аравии.

Тренер [Рубен Аморим] говорил со мной. Он сказал, что я все еще часть проекта [ «Манчестер Юнайтед»]. Он хочет, чтобы я остался. Клуб высказал то же самое.

Я всегда говорил, что если клуб скажет: «Бруну, мы хотим заработать, тебе 30 лет. Мы не думаем, что ты сможешь стать частью будущего проекта» или что-то в этом роде, я отвечу: «Хорошо, я должен найти решение для себя, что будет лучше для меня и моей семьи», и я уйду. Очевидно, это было не так. Я чувствовал, что я все еще часть плана.

Я говорил с Криштиану о ситуации, о Саудовской Аравии и обо всем остальном. Я бы не стал рассказывать, что он мне сказал, но мы это обсуждали.

Сейчас никто со мной ни о чем не разговаривал. Кто-то мог сказать: «Жди, летом мы снова приедем», но такого не было. Не думаю, что они [ «Аль-Хилаль»] были очень рады, что я отклонил предложение. Я понимаю это, потому что предложение было очень выгодным с точки зрения зарплаты. Это было нечто существенное для меня, огромная разница.

Мне хорошо здесь. Я все еще хочу осуществить свои мечты, но, очевидно, я не могу говорить от имени клуба. Я видел много новостей. Я видел много разговоров о том, что у меня есть договоренность об уходе уже в следующем сезоне. Если клуб и заключил такое соглашение, оно не было обговорено со мной.

Я ни с кем не разговаривал. Мой агент тоже знает, как я работаю, так что если он захочет поговорить со мной, то это будет после чемпионата мира. Потому что до этого я не буду ни с кем разговаривать«, — заявил капитан “Манчестер Юнайтед”.

