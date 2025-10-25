Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисткам московского «Динамо» присудили техническое поражение в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Встреча прошла 19 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.
«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому “Динамо” техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», — говорится в заявлении пресс-службы.
После 22 матчей ЦСКА занимает второе место с 56 очками, на 4 очка отставая от идущего на первом месте московского «Спартака». «Динамо» занимает шестое место с 33 очками.