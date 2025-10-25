Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.90
П2
4.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
15.50
П2
1.18
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.28
П2
1.35
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
5.02
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.00
П2
1.96
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
6.70
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.30
П2
2.55
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
2
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
57.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
3
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.31
П2
5.76
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.08
П2
2.89
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.92
П2
2.53
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.47
П2
4.03
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.98
П2
1.34
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.99
П2
3.45
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.42
П2
7.12
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.02
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.36
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

Команда нарушила лимит на легионеров.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисткам московского «Динамо» присудили техническое поражение в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча прошла 19 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому “Динамо” техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», — говорится в заявлении пресс-службы.

После 22 матчей ЦСКА занимает второе место с 56 очками, на 4 очка отставая от идущего на первом месте московского «Спартака». «Динамо» занимает шестое место с 33 очками.