«От Месси любой игрок далек. У нас общего — только имя». Верде из ЦСКА про Лео

Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.36
X
2.50
П2
5.02
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.80
П2
7.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
2.38
X
5.30
П2
18.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
2.18
П2
7.40
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.95
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.27
П2
16.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
68.00
X
5.75
П2
1.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.90
П2
1.45
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.01
П2
3.50
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.50
П2
7.37
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.58
П2
6.46
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.01
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.37
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.18
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«От Месси любой игрок далек. У нас общего — только имя». Верде из ЦСКА про Лео

— В ЦСКА тебя сравнивали с Месси?

Источник: Спортс"

— Это, конечно, комплимент для меня, но считаю, что мне далеко до Месси. Думаю, любой игрок далек от Месси. Единственное, что у меня общего с Месси, — это имя.

— В последнее время ты совсем не играл. Тебя это сильно расстраивает?

— Не думаю, что испытываю какой-то дискомфорт. Решение принимает тренер.

Если не играю, значит, мне нужно в чем-то прибавить, потому что мои партнеры по команде сейчас играют лучше, и именно поэтому я всегда стараюсь тренироваться изо всех сил, чтобы заслужить место в составе, — сказал аргентинский полузащитник ЦСКА.