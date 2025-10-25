Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии после игры с “Локо”. В метро болельщик ЦСКА сказал, что ничего страшного»

— Нет, я люблю футбол, играю, занимаюсь этим всю жизнь. Меня оберегают люди, подсказывают. Ошибки всегда были, есть и будут, главное — легче относиться к этому. Я передержал мяч тогда, надо было сразу выбивать. Я пошел читать подачу потом, но траектория оказалась непредсказуемая.