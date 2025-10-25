Ричмонд
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии после игры с “Локо”. В метро болельщик ЦСКА сказал, что ничего страшного»

В субботу ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в 13-м туре Мир РПЛ (1:0).

Источник: Спортс"

— Играли очень хорошо в обороне, позиционные атаки были лучше у нас. Во втором тайме немного перестроились, стало больше моментов. Удалось счет удержать победный, важные три очка.

— Вы много кричали на защитников сегодня…

— В раздевалке смеялись уже, подбадриваем друг друга. Недочеты бывают в игре. Главное — победа, через такие игры получается опыт, который так нужен.

— Не было переживаний после «Локомотива»?

— Нет, я люблю футбол, играю, занимаюсь этим всю жизнь. Меня оберегают люди, подсказывают. Ошибки всегда были, есть и будут, главное — легче относиться к этому. Я передержал мяч тогда, надо было сразу выбивать. Я пошел читать подачу потом, но траектория оказалась непредсказуемая.

Ошибся, так бывает. Сейчас уже не переживаю об этом. Все поддержали меня. Мое окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии после той игры. Проснулся и пошел дальше, переварил это, тренер тоже поддержал, как и все: повара, массажисты.

ЦСКА — семья, в этом плане у нас все отлично. В метро подходил болельщик ЦСКА, сказал, что ничего страшного, что все болельщики поддерживают меня. Станислав Агкацев написал мне, обсудили, поддержал. Виталий Кафанов тоже поддержал, спасибо ему.

— У тебя стало больше уверенности?

— Наверное, да. Я адаптируюсь к игре низом. Я люблю так играть, но при этом вратарю нужно играть надежно. Спасибо ЦСКА, что дают возможность прогрессировать, — сказал вратарь ЦСКА.