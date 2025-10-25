Шевалье о критике: «Вратарь “ПСЖ” должен соответствовать высоким ожиданиям. Светлая полоса уже близко, я улучшаю форму, набираю уверенность»

«Я стараюсь учиться и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Быть вратарем “ПСЖ” — значит соответствовать высоким ожиданиям. Сложилась напряженная ситуация, все кипит. Это новая работа, новая жизнь, новые требования — нужна общая адаптация как на поле, так и за его пределами.
Стараюсь сосредоточиться на себе, общаюсь с тренерами, чтобы улучшать то, что нужно. Я уверен, что светлая полоса уже близко. Чувствую, как прибавляю — в форме, в уверенности. Уверен, что смогу принести команде большую пользу в будущем«, — сказал вратарь “ПСЖ” Люка Шевалье.
Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как “ПСЖ”, ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет».
Люка Шевалье в «ПСЖ»: тревожные звоночки или временные трудности?