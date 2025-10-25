Невилл введен в Зал славы АПЛ, церемония прошла на «Олд Траффорд» перед матчем «МЮ» — «Брайтон». Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар — в списке номина

Зал славы Премьер-лиги создан, чтобы отмечать игроков, добившихся выдающихся успехов и внесших значительный вклад в историю турнира с момента его основания в 1992 году. Это высшая индивидуальная награда, которую может получить футболист от лиги.
Невилл стал одним из двух новых игроков, выбранных в этом году 24 действующими членами Зала славы — среди них сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Тьерри Анри, Алан Ширер, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Серхио Агуэро.
Имя второго футболиста, который пополнит список лауреатов в 2025 году, будет объявлено на следующей неделе.
Кроме Невилла в полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.