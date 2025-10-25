Невилл введен в Зал славы АПЛ, церемония прошла на «Олд Траффорд» перед матчем «МЮ» — «Брайтон». Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар — в списке номина

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.70
П2
3.00
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
2
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.40
П2
1.41
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
2.70
П2
2.00
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Невилл введен в Зал славы АПЛ, церемония прошла на «Олд Траффорд» перед матчем «МЮ» — «Брайтон». Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар — в списке номина

Восьмикратный чемпион Англии получил памятную медаль Зала славы из рук бывшего капитана в «Манчестер Юнайтед» Брайана Робсона. Церемония прошла на «Олд Траффорд» перед матчем против «Брайтона», в котором манкунианцы были сильнее — 4:2.

Источник: Спортс"

Зал славы Премьер-лиги создан, чтобы отмечать игроков, добившихся выдающихся успехов и внесших значительный вклад в историю турнира с момента его основания в 1992 году. Это высшая индивидуальная награда, которую может получить футболист от лиги.

Невилл стал одним из двух новых игроков, выбранных в этом году 24 действующими членами Зала славы — среди них сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Тьерри Анри, Алан Ширер, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Серхио Агуэро.

Имя второго футболиста, который пополнит список лауреатов в 2025 году, будет объявлено на следующей неделе.

Кроме Невилла в полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.