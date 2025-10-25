Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
11.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
19.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
82.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
1.40
П2
6.00
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»

ЦСКА победил самарский клуб (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ. Хавбек армейцев Кирилл Глебов и защитники «Крыльев» Николай Рассказов и Роман Евгеньев устроили стычку во 2-м тайме, игроки самарцев хватали Глебова за шею и футболку.

Источник: Спортс"

ЦСКА победил самарский клуб (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ. Хавбек армейцев Кирилл Глебов и защитники «Крыльев» Николай Рассказов и Роман Евгеньев устроили стычку во 2-м тайме, игроки самарцев хватали Глебова за шею и футболку. Главный арбитр Егор Егоров показал желтые карточки Глебову и Рассказову по итогам эпизода.

— Как судейство повлияло на ход матча?

— Не комментирую это. Мне без разницы, что делает судья, это не моя работа.

— Роман Бабаев говорил, что нужен нападающий. На ваш взгляд, какие позиции нужно усилить?

— Трансферное окно закрылось полтора месяца назад. Дайте мне немного спокойствия. Я уже полтора месяца живу спокойно, есть спортивный директор и клуб, которые понимают, что нужно делать. То, что нужно мне делать, — выиграть следующий матч.

— Почему приняли решение играть через навесы?

— Они хорошо перемещались, их невозможно было вскрывать. Надо идти больше один в один, провоцировать. Если мы будем провоцировать соперника, то они устанут. Во втором тайме стали лучше это делать.

— Было много попыток выйти из обороны длинной передачей, а не через короткий пас. Почему?

— Мы с Торопом разбираем все его действия перед игрой. Иногда невозможно выйти и сыграть коротко. Иногда нужно дать длинную передачу. Мы стараемся улучшать это с ним. Он растёт и прогрессирует, эти матчи для него важны.

— Почему вы заменили Вильягру. И как оцените его игру?

— Я доволен им. У него было 9 месяцев простоя. Жаль, что отменили гол, который он забил. Это был бы хороший подарок для него, он бы еще больше влился в команду. Он провел хороший матч.

— После забитого гола Лукин побежал к вам и обнял вас как сына. Что это означало?

— Надо его спросить. Вчера мы тоже с ним проводили видеотеории и индивидуальные беседы. Индивидуальная работа очень важна. Была достаточно жесткая беседа, мы разбирали его действия, матч с «Локомотивом», который был не лучшим. Он, может быть, подумал, что не выйдет сегодня. Этот жест, возможно, значил, следующее: «Спасибо, что я здесь на поле и играю», — сказал главный тренер ЦСКА.