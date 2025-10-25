Вячеслав Подберезкин: «Хотите нескучный финал — играйте пятью командами. Мы стараемся делать контент»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.14
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.00
П2
3.59
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.63
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.13
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
7.75
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.79
П2
4.46
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.44
П2
4.33
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.50
П2
5.73
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.43
П2
3.50
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2

Вячеслав Подберезкин: «Хотите нескучный финал — играйте пятью командами. Мы стараемся делать контент»

— Матч за бронзу в Медиалиге. Финал Кубка Лиги. Успешный год для вас?

Источник: Спортс"

— Да, безусловно. Особенно если учитывать и домашние матчи. Финал в Екатерибурге собрал бы аншлаг. И никто не говорил бы, что это самый скучный финал.

Я уже говорил: играйте пятью командами, тогда у вас будут нескучные финалы. Но насколько быстро это всем надоест?

— «СиндЕкат» должен становиться топ-клубом Медиалиги?

— Хотелось бы поддержки от лиги и СМИ. Мы стараемся, я вчера выпустил ролик на канале «СиндЕката». Не так просто взять в новую команду человека уровня Азамата Тахировича или Василия Михайловича. Где его найти?

Привести из Москвы стоит кучу денег. И нет такого заинтересованного человека, который жил бы футболом и командой.

Мы стараемся делать контент. Регулярно выходят шоу, ролики. Если вы [СМИ] будете это освещать, то будет больше просмотров и меньше вопросов к нам. Придет больше болельщиков, — сказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.

«СиндЕкат» обыграл Lit Energy (0:0, 3:2 Б) в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги и вышел в суперфинал. Там екатеринбургский клуб сыграет против ФК «10» Азамата Мусагалиева. Матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодар».