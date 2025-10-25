Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
11.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.50
П2
15.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
82.00
X
17.00
П2
1.03
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
1.40
П2
4.35
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Пацана в два раза меньше пихать неправильно. Никому не позволю толкать нашего игрока»

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

На 55-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.

После этого у них началась стычка: Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил.

— Знали, как будут играть «Крылья», что будут стараться сбить наш темп. Где‑то судья поднял планку, можно было давать желтые карточки и успокаивать игру. Реализовали момент и не дали соперникам проявить себя. Все хорошо.

— Что за стычка была между Глебовым и Рассказовым?

— Видел, что Глебова толкнули. Никому не позволю толкать нашего игрока. Пацана в два раза меньше пихать неправильно. Я всегда за наших.

— Почему в конце так жестко пихали друг другу?

— Останется между нами, разберем внутри команды. Сыграли на ноль — все нормально. Хотели успокоить игру, потому что нервы зашкаливали. Славка (Тороп) молодец.

— Как оцениваете конкуренцию в команде?

— Мы все растем, я рад конкуренции. С Игорем Дивеевым всегда комфортно играть, очень сильный защитник, один из лучших в России. Стараюсь у каждого брать лучшие качества, добавлять. Надеюсь, в будущем эти качества будут брать уже у меня, — сказал защитник ЦСКА.