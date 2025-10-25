Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но “Барселона” не будет строить из себя жертву, а постарается победить на “Бернабеу”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
11.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
17.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
Все коэффициенты
П1
82.00
X
17.00
П2
1.03
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.40
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но “Барселона” не будет строить из себя жертву, а постарается победить на “Бернабеу”

"Давайте подготовимся к прекрасному матчу, в котором, как все мы убеждены, наша команда подарит нам огромную радость. Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судейского корпуса. Действия его клубного канала влияют на арбитров, это стратегия для победы, которой не должно быть.

Они не могут говорить, что арбитры им вредят или помогают «Барсе». Мы не будем строить из себя жертву, мы попытаемся снова победить на «Бернабеу», — сказал президент «Барселоны».