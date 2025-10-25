Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться. Никогда не просил своих президентов быть мне “папами” — всегда защищал себ

После матча президент «Интера» Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой “Интера”. Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР».
«Наполи» открыл счет в матче с пенальти — его реализовал Кевин де Брюйне на 33-й минуте.
«Пенальти? Видите разницу между “Наполи” и “Интером”? “Интер” посылает Маротту, другие клубы — своих руководителей. А за “Наполи” выхожу я.
Большая команда должна анализировать, почему она проиграла, а не оправдываться подобными вещами. Я бы не позволил своему руководителю делать такие заявления. Когда президент делает такие комментарии… Нужно оставлять это тем, кто участвовал в матче.
Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне «папами» — я всегда защищал себя сам. Но ладно, ничего страшного«, — сказал главный тренер “Наполи”.